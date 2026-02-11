马场密探048｜「银亮濠侠」今季第二捷

今晚第二场五班一千米，前澳门马「银亮濠侠」，近期从评分低位反弹，前仗在谷草一千米爆冷赢马后，今晚再跑同程，在华将钟易礼胯下轻松再捷，今场亦是他在上月四日胜出的「砂浆麒星」之后，再次交岀头马。

赛后练马师徐雨石说:「『银亮濠侠』今场的取胜关键，在于骑师决心抢前走，马儿顺利放头后走得很畅顺。今场取胜后，马儿评分仍然偏低，我相信牠仍然会有反弹，跑一千米或千二米亦合发挥。」

