马场密探048｜「银亮濠侠」今季第二捷
更新时间：19:33 2026-02-11 HKT
发布时间：19:33 2026-02-11 HKT
发布时间：19:33 2026-02-11 HKT
今晚第二场五班一千米，前澳门马「银亮濠侠」，近期从评分低位反弹，前仗在谷草一千米爆冷赢马后，今晚再跑同程，在华将钟易礼胯下轻松再捷，今场亦是他在上月四日胜出的「砂浆麒星」之后，再次交岀头马。
赛后练马师徐雨石说:「『银亮濠侠』今场的取胜关键，在于骑师决心抢前走，马儿顺利放头后走得很畅顺。今场取胜后，马儿评分仍然偏低，我相信牠仍然会有反弹，跑一千米或千二米亦合发挥。」
按下图睇更多相片：
最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
2026-02-10 12:40 HKT