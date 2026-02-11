Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「时间宝」一放到底

更新时间：18:55 2026-02-11 HKT
发布时间：18:55 2026-02-11 HKT

今晚快活谷头场五班一六五○米，今季转投姚本辉马房后，屡次在短途赛搏失的「时间宝」，今晚转战上季曾途中拉停的谷草一六五○米，但走势却生龙活虎，起步后贴栏领放，就此一放到底赢马，鞍上人金诚刚亦取得今季第六场头马。

练马师姚本辉早前前往澳洲出席马匹拍卖会，因此近两期赛事未有出席，今晚快活谷赛事，姚本辉亲自入场督战，第一场即凭「时间宝」赢马。

头场赛后姚本辉说:「『时间宝』跑千二米不够快，所以我部署牠跑谷草一哩，马匹带了开蓬眼罩后，走势有明显改进，如果升上四班孭轻磅仍然有竞争力，沙田和快活谷也可以应付，但既然此马今场在快活谷胜出，会优先部署牠跑谷草。」

