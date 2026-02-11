马场浮世绘│利敬国转战毛里裘斯

将于周六上阵的「驭跑得」，来港前曾于去年三月在南非凯尼沃斯马场出赛，并由利敬国策骑，但在阵中严重阻及他驹，骑者因而被罚停赛。赛后利敬国更公开表示对判决不满，且有其他不当言论，结果被加罚停赛及罚款；复出后，骑者成绩下滑，今季他暂时只赢得十二场头马。

据悉，利敬国已准备再往外闯，将于四月毛里裘斯新马季开锣时，出任田泰安表兄Jevin Awotar的马房主帅，目前只待当地马会批准。

文杰