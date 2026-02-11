马场浮世绘│利敬国转战毛里裘斯
更新时间：17:49 2026-02-11 HKT
发布时间：17:49 2026-02-11 HKT
发布时间：17:49 2026-02-11 HKT
将于周六上阵的「驭跑得」，来港前曾于去年三月在南非凯尼沃斯马场出赛，并由利敬国策骑，但在阵中严重阻及他驹，骑者因而被罚停赛。赛后利敬国更公开表示对判决不满，且有其他不当言论，结果被加罚停赛及罚款；复出后，骑者成绩下滑，今季他暂时只赢得十二场头马。
据悉，利敬国已准备再往外闯，将于四月毛里裘斯新马季开锣时，出任田泰安表兄Jevin Awotar的马房主帅，目前只待当地马会批准。
文杰
最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
2026-02-10 11:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
2026-02-10 12:40 HKT