何泽尧复出「笑傲」捧TVB杯
本地骑师何泽尧今晚谷战停赛，将于本周六沙田赛事复出，当日是TVB杯赛马日。当天第二班千二米是TVB杯，何泽尧将伙拍马主好友「金鎗」系马主陈家梁及「好玛」系马主何毓麟的团体马「笑傲江湖」出战TVB杯，争取连捷。
何泽尧当日还卜定「怡傲钱庄」、「不同世界」、「活力拍档」、「有情有义」、「超轻松」及「风起云涌」，且看骑者复出之战能否交出头马。
陈嘉甜
