「自强不息」抽八档
更新时间：17:24 2026-02-11 HKT
文家良训练的「自强不息」胜出去年韩国短途锦标为港争光后，虽然获得美国育马者杯的入场券，但马主王宗彦和文家良决定远征沙特，出战周末泥地千二米二级赛维雅德泥地短途锦标。「自强不息」目前在沙特积极操练，文家良、马主王宗彦和其家人，打气团队都已经抵达当地，为马儿打气。
今早「自强不息」在沙特快跳，马儿抽到八档，文家良今早五时先去隔篱营睇马，然后去沙圈细心观看该驹快跳，马儿走势畅顺，可见渐适应水土。
（相片来源：文家良和马主王宗彦提供）
