独家猛料│「飞扬骓」马主养马运佳

本周三晚快活谷赛事，向来谷草成绩出色的方嘉柏派出六驹应战，其中出争第五场四班一千米的「飞扬骓」在港初出，马主运转乾坤赛马团体以往养过两匹马，分别是「飞云骓」及「飞腾骓」。而这两驹都是由方嘉柏训练，巧合地两驹各自交出五场头马，表现出色，马主团体成员均对方嘉柏十分信任和欣赏，今次有新马「飞扬骓」来港，也交由方嘉柏训练，期待擦出新火花。

前日沙田赛事，小记入场采访，「飞来霸」出赛，马主郑明铨医生也有到场支持，结果马儿跑得第六名。郑医生除了是「飞来霸」马主外，还是「飞来闪耀」、「飞扬骓」团体马的经理人，赛后小记访问郑医生怎样看「飞扬骓」周三在港首战的机会，郑医生说：「『飞扬骓』是方嘉柏为我们拣选来港，『飞云骓』和『飞然骓』在他训练下合共赢出十场头马，我们当然信任他。方嘉柏指『飞扬骓』的质素不错，不过仍需要学习，有待进步，今场在港初出，我抱平常心，始终马儿没有竞赛经验，如果能跑入位置，已经非常好了。」

郑医生早年在圣德肋撒（法国）医院担任职顾问医生，当时医院内不少医生都喜爱赛马，更有资深医生组成赛马团体养马，郑医生也有份参与，他们在港首匹养的马为「太子福」，是法国医院医生的团体马，起名「太子」皆因医院位于太子道。自此后郑医生一直有养马，对赛马产生浓厚兴趣，每当有马出赛，郑医生都抽空入场，为爱驹打打气，「飞扬骓」周三晚在港初出，且看能否为郑医生和一众团体成员带来惊喜。

按图睇有关相片：

陈嘉甜