第四十一届亚洲赛马会议 在沙特阿拉伯维雅德隆重揭幕

第四十一届亚洲赛马会议已于昨晚（2月9日星期一）在沙特阿拉伯首都维雅德的RDC皇冠假日酒店及会议中心举行开幕礼，是亚洲赛马会议自2007年以来首度在阿拉伯半岛地区举行。



首届亚洲赛马会议于1960年举行，现任亚洲赛马联盟主席兼香港赛马会行政总裁应家柏先生昨晚在开幕礼上致辞，欢迎来自四十五个国家及地区合共约六百五十位嘉宾参与今年的会议。



应家柏为一连三日（2月10日至2月12日）的会议向与会者致辞时说：「我对会议的主办方（沙特阿拉伯赛马会），特别是Bandar Bin Khalid Al Faisal王子殿下致以衷心谢意。」

第四十一届亚洲赛马会议于周一晚上在维雅德举行开幕礼。



「自首届亚洲赛马会议举办至今，过去六十五年以来每一届会议在启领纯种马赛事的未来均发挥了关键作用，而来到现在，我们在世界面对地缘政治紧张局势及对立，而赛马运动也遇上不同挑战的形势下聚首一堂，令第四十一届亚洲赛马会议更具意义。」



「沙特阿拉伯王国是世上马文化最悠久的地区之一。数千年来，马匹在阿拉伯半岛居民的日常生活中的角色特殊，是人们在旅途上的同伴，是生存的伙伴，也是气节、勇气及荣誉的象征。」



今届维雅德会议以「承传历史、启领将来」（Honouring Tradition, Shaping the Future）为主题，将举行三日的精彩互动活动，邀请来自全球各地的嘉宾讲者及与会者，将就赛马的未来、新兴趋势、技术、创新、投注、育马、人马福祉、国际赛事与诚信及其他重要议题，讨论策略洞见并从高层次视角进行交流。

亚洲赛马联盟主席及香港赛马会行政总裁应家柏先生，在第四十一届亚洲赛马会议开幕礼上致辞。



应家柏表示：「无论从哪方面而言，纯种马赛马都是一项重要运动，展现著超凡的体能成就，也深受全球数以百万计的人士拥戴关注，在经济及构建更好社区方面也贡献良多，为社会带来莫大裨益。」



「但与此同时，赛马运动与绝大多数的其他主要运动项目截然不同。赛马以马匹为这项运动的中心。马匹不但是亚洲赛马联盟的首要关注，涵盖马匹福祉、赛事诚信及纯种马培育发展等不同范畴，也是我们的最强优势所在，令我们因为对马匹的共同热爱，拥有共同的目标，启领我们跨越疆界，携手把赛马运动推向最高峰。」



「马年将至，我一方面深明赛马业界必须迎上的种种挑战，同时也对未来满怀期待。我们只要勇于把握，各种机遇皆触手可及。」



「赛马业在面对其他休闲活动带来的竞争愈趋激烈下，一直以来致力维持及提升行业相关度的工作变得更加重要，尤其是较年轻的世代。与此同时，我们也能藉著提升进场观赛体验及开拓崭新的赛马顾客平台，推动顾客群的年轻化。」

应家柏先生在第四十一届亚洲赛马会议开幕礼上发表致辞。



第四十一届亚洲赛马会议将举行合共九场专题会议，并会举行多场重要委员会会议，包括亚洲赛马联盟执行委员会会议、亚洲赛马联盟会员大会、国际赛马董事会议、亚洲分级赛事委员会会议、亚洲及大洋洲纯种马血统纪录委员会会议，以及有关赛驹退役后安排的国际论坛。



自2014年起已连续出任亚洲赛马联盟主席的应家柏，获亚洲赛马联盟执行委员会一致通过再次当选主席，反映他一直以来领导联盟的卓越表现备受肯定。此前应家柏也曾于2007至2009年期间出任亚洲赛马联盟主席。



应家柏将于本周二（2月10日）在今届亚洲赛马会议首场会议中，就会议主题「全球赛马及运动业的演变」作演讲探讨这个议题。



应家柏说：「现今全球环境瞬息万变，我们会在本周二的首场专题会议中，审视赛马及育马业的现况。我们也会探讨如何策略性地应对赛马业界当前所面对的各项重大挑战，包括非法博彩市场对赛马诚信的威胁、赛马运动面对的竞争及扩展我们的顾客基础这三大主题。」



「我们在亚洲赛马联盟的核心目标的引领下通力合作，专注维护赛马运动的共同核心价值，同时赛马运动也展现了无比的韧性，以及克服挑战的超卓能力。我们正是在这个背景下，编排拟订今届会议的各项议题。」



亚洲赛马联盟秘书长兼香港赛马会赛马事务执行总监夏定安、香港赛马会体育业务执行总监施永杰、香港赛马会会员及客户事务执行总监邝学苑、国际赛马组织联盟辖下打击非法赌博及相关罪案理事会总监兼香港赛马会国际非法赌博研究及联络执行经理罗德敬、香港赛马会赛事审查及投注分析高级经理谢柏然，以及香港赛马会马匹福利研究基金总监兼内地兽医联系事务总顾问李恪诚医生，均会在会议中担任重要角色。