廖康铭「劲沙尘」「电源之驹」

廖康铭刚周日凭「幸运奇兵」赢得今季第三十五场头马，同时令他维持在练马师龙虎榜的领先位置，明晚跑马地夜赛，其六匹参战马仍不乏牌面马，有机会继续取得头马，廖康铭接受查询时表示，对「劲沙尘」和「电源之驹」的机会最感乐观。

劲沙尘依然勇锐

「劲沙尘」」刚战在谷草一六五零米轻松赢出今季第三场马。

「劲沙尘」刚战在潘顿胯下，在谷草一六五零米轻松赢出今季第三场马，明晚原装配搭再跑同程，即使多负十二磅，但廖康铭认为该驹仍具可胜之道。「今季踏入五岁的『劲沙尘』，表现较前再进一步，而且长力更逐渐增强，刚战在谷草中距离以佳势赢出头马，赛后此驹操练正常，今次『劲沙尘』再跑同程，赛前部署和上场赢马时相若，包括上周再交由骑师潘顿策骑试泥闸，当时马儿以轻松姿态完成，反映其状态依然勇锐，希望『劲沙尘』临场克服重磅，发挥出上场的水准，便有望争取今季第四场头马。」

电源之驹匆匆再出

「电源之驹」上场在谷草千二米跑第三。

八岁老马「电源之驹」上场在谷草千二米跑第三，演出复勇，明晚匆匆再跑同程，廖康铭说:「上季『电源之驹』曾在匆匆再出之下赢马，所以上周出赛之前，我们便打算安排牠本周再跑，刚战牠以良好走势跑第三，只落后头马『友爱心得』跑第三，今次再次上阵，较可惜是跟上周一样排在九档，希望马儿在布文胯下克服困难，并再次发挥出本身实力，赢回一场头马。」

最后，廖康铭表示另一匹老马「驷跑得」近期状态良好，之前曾在谷草一六五零米取得一亚一季，可是上场此驹再跑同程，临场场地对其后追跑法十分不利，最后演出平平，如今再攻同程，倘若早段步速和场地能够配合，便有机会走入前列归来。

文杰