艾兆礼「福星小子」「天火同德」

艾兆礼在近两个赛马日合共赢出五W，暂以二十五W进占骑师榜第三位，他坦言对现阶段所得的支持感高兴，并将继续全力以赴，务求争取更多头马。周三晚谷草夜赛，他认为坐骑中以「福星小子」和「天火同德」最具争胜机会。

福星小子争四连捷

「福星小子」最近在同程三连捷。

出战第八场三班千二米的蔡厩「福星小子」，最近在同程三连捷，周三晚升上三班出赛，艾兆礼说：「『福星小子』踏入四岁成熟期，加上具有前速，竞逐弯急直路短的谷战特别合适，因此近期表现大进。虽然上仗其取胜距离较短，今战亦升班面对更强对手，但目前其状态及斗心正处高峰，加上只负一二○磅，只要继续跑出水准，有望取得四连捷。」

天火同德缩程一千

「天火同德」上仗在谷草千二米只落后头马两个马位过终点。

列阵第二场五班一千米的韦厩「天火同德」，上季出赛至今未尝上名，但上仗在谷草千二米只落后头马两个马位过终点，足见具备战斗力；周三晚转战一千米，艾兆礼都有憧憬：「上仗『天火同德』走势其实不差，起步后一直守在前列位置，末段更一度出头，终点前约一百米才被对手越过；今次缩程跑一千米，以其上仗表现看来绝对可胜任，希望届时有际遇较佳，能发挥出本身速度，在前列位置归来。」

文杰

