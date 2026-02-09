「数字天文」勇夺百周年纪念银瓶  剑指四岁马经典赛事系列

昨日（2月8日星期日）沙田马场上演三级赛百周年纪念银瓶让赛（1800米），在港服役至今表现出众的「数字天文」，以压倒性姿态力克一众年长对手抡元，首次胜出分级赛，证明本身确具优良质素，以争逐四岁马经典赛事系列余下两关赛事。



这匹由罗富全训练的四岁赛驹，今仗一放到底轻松击败另外六匹各自曾胜出分级赛的对手，最终以两个马位之先攻下这项总奖金高达四百二十万港元的三级赛。



出自父系「部族狼神」的「数字天文」（117磅），上仗于12月底上阵时演出可人，在沿途领放情况下在一项第二班2000米让赛中胜出，打开在港胜门，赛后评磅员把其评分上调八分。即使如此，马儿昨日依然受到马迷大力追捧，独赢赔率热至1.7倍。然而，这无碍马儿继续交出理想表现，牠在负轻磅情况下气走一众更具作战经验的参赛马匹而抡元。

昨日「数字天文」自第二档起步后，其鞍上人梁家俊积极地策牠上前，马儿沿途贴栏领放，跑至直路弯尾段仍领先由艾兆礼策骑的「安骋」（125磅）大约半个马位。转入直路后，其他对手包括潘顿的坐骑「禅胜辉煌」（132磅），曾一度上前挑战并威胁「数字天文」，但梁家俊开始全力催策后，「数字天文」随即抛离对手，愈走愈劲直奔终点。由希威森主辔的「劲速威龙」（126磅）末段收复不少失地，追入一席亚军。田泰安执缰的「安遇」（126磅）则跑获第三名。



梁家俊在赛后说：「牠入闸后仍显得有点紧张，但牠做得十分好。马儿的整体表现不错，当牠放松下来后，跑至八百米处我开始逐步策牠增速，牠亦充分按照我的指示去做，令我的任务更加轻松。」



「牠是一匹佳驷，昨日马儿沿途力拼，耗力不少，但幸运地马儿只须负轻磅上阵，这或令情况好一点。」

梁家俊表示「数字天文」本身跑法具一定弹性，这点令牠成为各匹问鼎3月22日宝马香港打吡大赛（2000米）冠军宝座的赛驹中，其中一股绝对不能忽视的力量。



他说：「牠当然可以领放，但若果其他马前速更快的话，牠亦可稍留并居于第二或第三位，在牠觉得顺畅的位置竞跑。马儿喜欢追赶他驹，故此这不成问题，牠喜欢接受任何挑战。」



四岁马经典赛事系列次关 – 总奖金高达一千三百万港元的香港经典杯（1800米），将于3月1日在沙田马场举行。按照今赛表现，「数字天文」当具实力在1800米甚至更长途程争胜。值得一提的是，这匹澳洲自购马来港前最后一仗，曾在一级赛昆士兰打吡（2400米）中跑获亚军，练马师罗富全也甚具信心。



他说：「我对此驹寄望甚殷，大家都知道马儿来港前，曾在澳洲角逐2400米赛事并取得佳绩，故此我认为牠角逐该系列赛的问题不大，我们将会全力以赴，争取好成绩。」



