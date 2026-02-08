马场浮世绘│希斯「荣利双收」

上周三麦文坚因身体不适缺阵，希厩「友爱心得」换班德礼策骑，结果赢马并一举当上跑马地百万挑战杯冠军，助希斯在此杯三连霸名利双收；今日这对骑练合作第五场「荣利双收」，结果顺利打开此马在港胜门，马名亦够应景。

希斯频频抢攻，近五次赛事合共扫走7W，季内累积34W，暂落后榜首廖康铭1W。希斯说：「『荣利双收』早前在从化试闸，走势非常悦目，状态已有水准，如果牠今战未有表现，我将会很失望。其实此马表现很准绳，只是有时情绪不太集中而影响发挥，今仗加了眼罩上阵，对牠绝对有帮助。」