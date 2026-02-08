马场密探048｜「会当凌」再下一城

今日沙田第十场三班千四米，今季已三捷的巫厩「会当凌」，在周俊乐胯下再下一城，顺利取得第四捷。

赛后「会当凌」马主团体成员钟一凡说:「『会当凌』今季胜出四场头马，我们十分开心，赛前我们对此马十分有信心。巫伟杰和其马房团队做得好出色，骑师周俊乐今场发挥一百分，此马今年四岁，都希望能够参与四岁马系列，始终是一个荣耀。同主马「一生好彩」今季也赢得四场头马，我们真是非常高兴，季初从没有想过可以做到，感谢上天。」