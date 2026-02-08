Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「表之极光」今季第三捷

更新时间：17:30 2026-02-08 HKT
发布时间：17:30 2026-02-08 HKT

今日沙田第九场三班泥地千二米，麦文坚策骑文厩的「表之极光」后上胜出，取得今季第三捷。

赛后练马师文家良说「『表之极光』状态对办，由于麦文坚骑后劲马很犀利，所以揾了对方骑，事实上麦文坚今场跑得很出色。『表之极光』泥草均合发挥，希望继续有好成绩。」

另外，文家良透露，「自强不息」抵达沙特阿拉伯后食欲没有问题，据员工透露马匹适应很好，他将会于下周二启程前往沙特。

