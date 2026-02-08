马场密探048｜「数字天文」大热捧银瓶

今日赛事重头戏，三级赛百周年纪念银瓶，罗富全马房的「数字天文」被捧成一点七倍大热门，结果其演出没有令捧场客失望。「数字天文」今仗凭借轻磅之利，起步后即顺利抢岀领放，入直路后即使受到对手挑战，依然犹有余劲，率先冲过终点，此驹至今已赢得两场头马，势将是今届打吡争胜分子。

赛后「数字天文」练马师罗富全说:「『数字天文』今场一出闸有其他马斗烧，我都有点担心，好彩负轻磅有点着数，今仗沿途放松去走，顺利取胜。」

骑师梁家俊说:「我十分荣幸可以骑到『数字天文』，我要多谢练马师罗富全和马主们的信任。『数字天文』在持续进步中，此马很均速大步，可以守在较前位置跑，追马亦可，最重要是让马匹放松去跑，四岁马系列次关三月一日香港经典杯，面对「小鸟天堂」等强敌，我们会全力以赴争取胜利。」

