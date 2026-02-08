Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「鼓浪好友」连捷兼捧杯

马圈快讯
更新时间：15:48 2026-02-08 HKT
发布时间：15:48 2026-02-08 HKT

今日第六场四班千二米仁爱堂杯，上场转仓初岀，入闸前独赢赔率急跌之下赢马的「鼓浪好友」，今日即使多负十磅再跑，临场赔率仍是十倍，依然力压对手赢马，连捷兼捧杯而回。

赛后练马师桂福特说:「『鼓浪好友』上场取胜后，曾经出现跌磅的情况，加上上仗与今场之间相隔的时间比较近，令我有少少担心，好彩马儿仍然发挥出好成绩，田泰安今仗出色的发挥和走位，亦应记一功。」

按下图睇更多相片：

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
4小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
2026-02-07 14:15 HKT
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
辣妹变身巨婴坐男子大髀 巴士上层叠罗汉式共享座位 网民闹爆：唔知丑｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
17小时前
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
影视圈
7小时前
赤裸冷气机装窗外 将军澳街坊傻眼 网民深明「真•分体式」用途｜Juicy叮
赤裸冷气机装窗外 将军澳街坊傻眼 网民深明「真•分体式」用途｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
19小时前