马场密探048｜「鼓浪好友」连捷兼捧杯

今日第六场四班千二米仁爱堂杯，上场转仓初岀，入闸前独赢赔率急跌之下赢马的「鼓浪好友」，今日即使多负十磅再跑，临场赔率仍是十倍，依然力压对手赢马，连捷兼捧杯而回。

赛后练马师桂福特说:「『鼓浪好友』上场取胜后，曾经出现跌磅的情况，加上上仗与今场之间相隔的时间比较近，令我有少少担心，好彩马儿仍然发挥出好成绩，田泰安今仗出色的发挥和走位，亦应记一功。」

