马场密探048｜「鼓浪好友」连捷兼捧杯
更新时间：15:48 2026-02-08 HKT
发布时间：15:48 2026-02-08 HKT
发布时间：15:48 2026-02-08 HKT
今日第六场四班千二米仁爱堂杯，上场转仓初岀，入闸前独赢赔率急跌之下赢马的「鼓浪好友」，今日即使多负十磅再跑，临场赔率仍是十倍，依然力压对手赢马，连捷兼捧杯而回。
赛后练马师桂福特说:「『鼓浪好友』上场取胜后，曾经出现跌磅的情况，加上上仗与今场之间相隔的时间比较近，令我有少少担心，好彩马儿仍然发挥出好成绩，田泰安今仗出色的发挥和走位，亦应记一功。」
按下图睇更多相片：
最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
2026-02-07 12:00 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
2026-02-07 14:15 HKT