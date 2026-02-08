马场密探048｜「金玉良言」打开胜门
今日沙田第四场四班泥地千二米，今季转投桂福特马房后表现大幅进步的「伶俐骉驹」又被捧成大热门，可是该驹入直路岀头，看来有机会取得今季四捷的时候，奈何贺贤马房的「金玉良言」从后杀上，终点前将其越过，爆岀二十五倍冷门赢马，打开在港胜门。今日暂时两场泥地赛头马，由艾兆礼包办。
