马场密探048｜「幸运奇兵」大热取胜

廖康铭马房的「幸运奇兵」，上场初岀即在田草千二米跑第三，今日此驹第二次上阵即增程跑千四米，且排在十三档，可是牠仍克服难度，在骑师霍宏声胯下大热门轻胜而回，显示其确具质素。廖厩亦继续在练马师成绩表上领先。

「幸运奇兵」马主梁文谦说:「『幸运奇兵』上场在港初出，走势不错。今场再出，由于排十四档的关系，所以我都有少少担心，很开心马儿可以顺利取胜。『幸运奇兵』是『幸运马主』的曾孙，因此前驹今场取胜，对我们一家人来说，更别具意义。」

据知「幸运奇兵」是马主梁文谦以九万五千元澳币竞投回来，此马是前一级赛盟主「幸运马主」的曾孙仔。

今场「幸运马主」马主梁启徽以「幸运奇兵」做马胆，投注十元，中了三重彩，赢马又赢钱呢。

