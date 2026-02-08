马场密探048｜「全神贯注」先拔头筹

今日沙田赛事头场五班千四米，姚本辉马房的「全神贯注」上场强配纪仁安赢马之后，今午原装配搭再跑同程，即使负磅增加，仍对其争胜未构成影响，直路上力拒入闸前落飞成为大热门的「顺善宝」，先拔头筹取得连捷，纪仁安则先在骑师王积分表上取得十二分。

姚本辉目前身处澳洲，出席当地马匹拍卖会，虽然练马师不在香港，马房仍然取得好成绩，头场即凭「全神贯注」胜出，马主陈俊宁专程带了穿了「全神贯注」的马仔公仔入场，为马匹打气。

陈俊宁说：「姚本辉一早已部署『全神贵注』跑今场赛事，并卜定纪仁安跑，马儿自从加了眼罩后表现有进步，我们对马匹都有一定信心。