李嘉欣爱驹由大潘变小潘
更新时间：19:00 2026-02-08 HKT
发布时间：19:00 2026-02-08 HKT
报争第四班一千米的罗厩的「亮宝」，上场降五班配潘顿成功打开在港胜利之门，今场升班而战，由潘明辉接手，而潘顿则策骑同场的「凝聚美丽」。「亮宝」是名人许晋亨与李嘉欣共同拥有，此马上场开斋时，李嘉欣没现身拉头马，其丈夫许晋亨邀请好友马会前主席夏佳理等人一齐影头马相分享喜悦。
潘明辉周三晚谷战手握不少机会马，除了「亮宝」外，还有「幸运星球」、「浪漫老挝」、「运来伍宝」。
陈嘉甜
