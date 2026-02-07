马场浮世绘｜「桀骜之恋」弃征卡塔尔

高多芬马房的「桀骜之恋」，原先计划于下周六在卡塔尔雷恩马场复出，角逐国际二级赛酋长锦标，可是该驹练马师艾柏宾对其最后试跑表现不满意，于是决定放弃远征卡塔尔，待至稍后时间再出赛，致使在现阶段只有七驹落实参加酋长锦标，分别为「歌利巨人」、「远飞标枪」、「斗牛悍将」、「狮傲然」、「帝国梦」、「大怪奇」和「里见腾辉」。

年前因牵涉一宗性侵案的前法国冠军骑师布达德 (图)，目前只能够在卡塔尔策骑出赛，他已落实策骑「远飞标枪」出战。

