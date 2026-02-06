霍宏声「幸运奇兵」「幸运风彩」

霍宏声自从上月十四日策骑「康昌之星」赢出今季第二十一场头马之后，已守斋六个赛日，幸好周日沙田赛事，其七匹坐骑实力不弱，应有望赢马打破闷局，何况其父亲霍利时目前正身在香港替其打气，相信必斗志如虹。霍宏声表示，对今战「幸运奇兵」和「幸运风彩」的机会最感乐观。

幸运奇兵增程千四

「幸运奇兵」上仗初出田草千二米后上跑获亚军。

列阵第三场四班千四米的廖厩「幸运奇兵」，上仗初出跑田草千二米，即被捧成大热，并且后上跑获亚军，相隔四个星期后增程上阵，霍宏声分析说：「『幸运奇兵』上赛前准备充足，只是当时排在外档起步，加上首次上阵，起步较预期稍慢，即使其后以佳势上前已为时太晚，结果仅跑第二。赛后操练进一步加强，快跳之余亦再试泥闸，并以轻松姿势跑第三名，状态及成熟程度有进；今战增程跑千四米，以其进度理应可以胜任，希望临场有较佳际遇，可赢得其在港首场头马。」

幸运风彩再进一步

「幸运风彩」，上仗在田草千二米跑获季军。

出争第十场三班千四米的游厩「幸运风彩」，上仗在田草千二米跑获季军，周日同样增程跑千四米，霍宏声都有一定憧憬：「其实『幸运风彩』初出一役已后上跑近，上仗表现再进一步，负于两匹质新马跑第三；今仗增程二百米，预期也可胜任，虽然同场不乏具同程赛绩的对手，但只要牠维持进度，便可望走入前列。」

文杰