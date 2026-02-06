JOYPOLIS联乘「金鎗六十」迎马年

香港三届马王「金鎗六十」马主陈家梁向本报记者透露，他的新力军最近已经来港，并交由黎昭升训练。陈家梁目前个人名下养有方厩的「金鎗宝驹」，他的团体马暂时有两驹：一匹吕厩「笑傲江湖」，暂时在港取得四冠佳绩；另一匹团体马是L380，后驹是陈家梁的新赛马团体，叫植根香港赛马团体，是一匹澳洲自购雄马。

另外，陈家梁又分享一则消息，农历新年将至，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG与「金鎗六十」及《饿虎藏龙》原创主题角色，呈献马年主题游戏活动区及沉浸式互动娱乐。新春及随后春季期间，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG联乘香港传奇马王「金鎗六十」及多元餐饮品牌《饿虎藏龙》，于乐园内推出以马年为主题的期间限定体验，除了有「金鎗六十」公仔打卡处、新春摊位游戏外，还有「金鎗六十」公仔、夹公仔机、T恤、御守、「金鎗六十」盲盒等可供选购，有兴趣的马迷不妨留意。

