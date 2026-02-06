Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何泽尧向威哥汇报

马圈快讯
更新时间：13:50 2026-02-06 HKT
发布时间：13:50 2026-02-06 HKT

今早沙田晨课，吕健威如常在烽火台底楼打点每匹出操马训练，其中当报争周日第五场四班千四米的「勇敢孖宝」由何泽尧在大圈快跳时，吕健威高举望远镜细心观看马儿操练的跑姿，人马课后，何泽尧立即由机坪步往烽火台向威哥汇报，反映骑练对「勇敢孖宝」均很重视。

「勇敢孖宝」由「勇敢」系马主林建康和其太太林黄宁艳拥有，同主马「勇敢巨星」在吕健威的悉心训练下暂时获得六捷佳绩。

何泽尧操完和吕健威汇报。
何泽尧操完和吕健威汇报。

陈嘉甜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
影视圈
5小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
7小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
1小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 10:50 HKT
药倍安心︱「吹哨者」郑曦琳被警方拘捕 涉披露个人资料
01:58
药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文
社会
2小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
16小时前