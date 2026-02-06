何泽尧向威哥汇报
今早沙田晨课，吕健威如常在烽火台底楼打点每匹出操马训练，其中当报争周日第五场四班千四米的「勇敢孖宝」由何泽尧在大圈快跳时，吕健威高举望远镜细心观看马儿操练的跑姿，人马课后，何泽尧立即由机坪步往烽火台向威哥汇报，反映骑练对「勇敢孖宝」均很重视。
「勇敢孖宝」由「勇敢」系马主林建康和其太太林黄宁艳拥有，同主马「勇敢巨星」在吕健威的悉心训练下暂时获得六捷佳绩。
陈嘉甜
