马场密探048｜「友爱心得」爆冷连捷

希斯马房的「友爱心得」，上周三才在谷草千二米赢马，今晚匆匆再岀跑同程，但因为负一三五磅和排十二档，加上临场由麦文坚易配班德礼，因而备受忽视，可是该驹仍后上击倒对手，爆岀二十二倍冷门连捷，亦令该驹在百万挑战杯积分表暂时上升至首位。

今晚谷草赛事，第七场希厩的「友爱心得」于上周三谷草赢马，相隔一周匆匆再出，原本配上场赢马配搭麦文坚，但由于骑者身体不适退下火线，此驹改由班德礼策骑，结果马儿克服十二档阻力，顺利取胜，暂时在排行榜中累积四十五分居榜首。

赛后希斯说：「我很希望能以『友爱心得』再次胜出跑马地百万挑战杯，此马上周三排内档赢马，今仗排十二档起步，形势不利，幸好班德礼发挥一流，留住马儿冲一段，该驹是匹可靠的好马，今场表现出色。」

查近两年希斯先后以「好友心得」和「太阳勇士」捧走跑马地百万挑战杯，且看「友爱心得」为希斯三连胜此杯。

「心得」系主理人吴嵩说：「其实今次是我第三次捧走跑马地百万挑战杯，分别『富有心得』、『好友心得』及『友爱心得』，而今次特别开心的原因是除了第三度赢挑战杯外，『友爱心得』是我在香港第五十场头马，对我来说，别具意义。」