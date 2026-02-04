马场密探048｜「翠儿威威」周俊乐起孖

巫伟杰马房的「翠儿威威」上场在谷草一六五○米赢马，今晚再跑同程，负磅较上场只重四磅，结果在华将周俊乐胯下再次一放到底赢马，周俊乐亦起孖，在骑师王积分表上以二十四分排第二，借落后艾兆礼四分。

今晚第五场周俊乐策骑未来外父陈桥森名下的「翠儿威威」胜出四班谷草一哩，上次人马取胜捧杯后，今场再下一城，顺利取得连捷，赛后和女友，未来外父和未来外母一起拉头马，十分温馨。

练马师巫伟杰说：「『翠儿威威』今仗赚了形势，可以摆前走，一放而回。其实『翠儿威威』跑法具弹性，可以放头走，留住走亦合适，马儿今季此驹有显著进步，希望持续交出佳绩。」