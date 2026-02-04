Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「翠儿威威」周俊乐起孖

马圈快讯
更新时间：21:23 2026-02-04 HKT
发布时间：21:23 2026-02-04 HKT

巫伟杰马房的「翠儿威威」上场在谷草一六五○米赢马，今晚再跑同程，负磅较上场只重四磅，结果在华将周俊乐胯下再次一放到底赢马，周俊乐亦起孖，在骑师王积分表上以二十四分排第二，借落后艾兆礼四分。

今晚第五场周俊乐策骑未来外父陈桥森名下的「翠儿威威」胜出四班谷草一哩，上次人马取胜捧杯后，今场再下一城，顺利取得连捷，赛后和女友，未来外父和未来外母一起拉头马，十分温馨。

练马师巫伟杰说：「『翠儿威威』今仗赚了形势，可以摆前走，一放而回。其实『翠儿威威』跑法具弹性，可以放头走，留住走亦合适，马儿今季此驹有显著进步，希望持续交出佳绩。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
撞车碰瓷党｜警拘索赔夫妇 分别为司机护士涉逾22宗意外 两医生同落网
02:29
撞车碰瓷党｜警拘的士司机护士夫妇 涉22宗轻微车祸索赔 两医生同落网
突发
2小时前
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
01:11
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
4小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
8小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
11小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
8小时前
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
时事热话
7小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
11小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT