马场密探048｜「非惟侥幸」破纪录胜出

第三场二班一六五○米岀马八匹，但仍然爆冷收场，姚厩全场最冷的「非惟侥幸」早段守在第二位，入直路即越过「太阳勇士」胜出，「非惟侥幸」今季易主后，已取得两冠一亚，表现甚佳。

「非惟侥幸」今晚胜出第三场二班一六五○米，造出1.37.74快时间，打破「木火兄弟」在二班一六五○米所造1.37.90。马主姜炳辉说：「我非常开心，估不到『非惟侥幸」如此有斗心，由头放到，令我喜出望外，希望马儿保持健康，发展下去。「非惟侥幸」赔率冷落，赛前我对马儿的信心不大，因此今场胜出，我特别高兴。回想起当初我投标此马时，只是抱有平常心，没有想过牠可以表现如此好，真是喜出望外。」