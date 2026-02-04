星展与宏利百万挑战杯 「至尊瑰宝」力争再取佳绩顺利封王  

星展与宏利百万挑战杯将于周三（2月4日）晚上在跑马地上演煞科战。罗富全马房的「至尊瑰宝」（116磅）目前以42分暂居积分榜首位，今晚将角逐总奖金二百八十四万港元的第二班蓝塘让赛（1200米），力争再取佳绩，顺利在星展与宏利百万挑战杯中封王。



罗富全说：「我会尝试与马儿力争赢得百万挑战杯。牠今季有时抽得不利档位，所以不易争胜。现在我们领先六分，但这一刻我们也说不准哪一驹会胜出此系列赛事，因为彼此的分数仍然非常接近。」



星展与宏利百万挑战杯供所有在跑马地角逐第三班或以上赛事的赛驹参加。今季此系列赛事于去年9月揭开战幔，并将于今晚上演煞科战。总冠军的马主将获得高达一百万港元的丰厚特别奖金，而亚军及季军的特别奖金则分别为三十五万港元及十五万港元。



「至尊瑰宝」今仗如成功再下一城，将可获得15分；跑亚季、季军及第四名也可分别再添6分、4分及3分。



罗富全说：「排第十二档出闸不易应付，但马儿今仗只需负轻磅。今仗步速应该会快，所以我们也别无他选，只能让马儿于出闸后留后竞跑，然后看看牠在直路上的冲刺如何。我会留给骑师（梁家俊）决定应让马儿沿内叠还是外叠上前。」



「安康万里」及「风云武士」目前同以36分在积分榜上并居次席，牠们将于今晚赛事分途出击，其中「风云武士」（135磅）将伙拍布文出战蓝塘让赛，与「至尊瑰宝」再次同场较劲；而「安康万里」（133磅）则会角逐第三班成和让赛（1200米）。



「风云武士」上仗在布文主辔下取得头马。布文说：「马儿今次再度抽得有利档位（第二档），在牠现时评分正在冒升的情况下，抽得好档实在大为有利。当然对手的实力很强，但今仗对马儿十分重要。若果我们能胜出，牠就能赢得星展与宏利百万挑战杯。」



「『至尊瑰宝』（于1月14日的）那一仗显然运气不佳。我认为若然两驹运气差不多的话，牠肯定是一大威胁，可惜『至尊瑰宝』今仗再次欠运，抽到不太理想的大外档。」



此外，「喜莲勇感」（32.5分）、「友爱心得」（30分）及「银亮奔腾」（27分）仍有机会封王。牠们若可于周三再胜一仗的话，或可独占或与其他赛驹并列星展与宏利百万挑战杯的总冠军。同样将于周三上阵的还有「大浪图田」（25分）、「非惟侥幸」（21分）、「好好恋爱」（21分）及「年少多好」（21分）等在积分榜位居前列的赛驹，但按目前积分计算，牠们已无缘问鼎总冠军。



沈集成麾下的「喜莲勇感」（134磅）今晚将角逐总奖金达三百一十二万港元的第二班山光让赛（1650米），续由布文执缰，面对的同场对手包括厩侣「智取神驹」（135磅）。



布文说：「今季策骑马儿绝对是一件赏心乐事。我曾策骑牠进行操练，牠的体态极佳。今次牠抽到相当好的档位（第二档）。上仗排档未算理想，对牠的发挥并无帮助。」

另一方面，罗富全已为「数字天文」（宣布出赛前为115磅）报名角逐周日（2月8日）在沙田举行的三级赛百周年纪念银瓶（1800米让赛），盼可在高达四百二十万港元的总奖金中分一杯羹。这匹四岁佳驷预计将于稍后时间进军四岁马经典赛事系列，先于3月1日角逐总奖金高达一千三百万港元的香港经典杯（1800米），并接续于3月22日挑战总奖金高达二千六百万港元的宝马香港打吡大赛（2000米）。



罗富全说：「『数字天文』的进度理想，我很满意。能在如周日这场的三级赛中负轻磅上阵通常都有很大帮助，且让我们看看牠的发挥如何。马儿之后会出争香港经典杯及（宝马）香港打吡大赛，不过丁冠豪麾下的『小鸟天堂』强得令人难以置信！当该驹取得空位后，牠的冲刺相当强劲。如果牠能应付2000米途程的话，将会是匹难以被击倒的对手。」



「小鸟天堂」上仗胜出总奖金高达一千三百万港元的香港经典一哩赛（1600米）后，丁冠豪表示满意马儿备战香港经典杯的进度。



丁冠豪说：「马儿赛后状态不错，而且感觉良好，胃口也不俗。我希望牠在香港经典杯交出好表现。」



丁冠豪于周三也会派出「大浪图田」（126磅）出战山光让赛。他说：「尽管马儿已年届六岁，但仍在进步中。牠今仗（从第四档）出闸后应能取得好位，相信会较（在阵上）留后竞跑更有利牠发挥。」



本周三（2月4日）晚上跑马地合共编排九场赛事，头场第四班宏德让赛（第二组）（1200米）将于晚上六时三十五分开跑。