廖事如神│「棒棒糖」胜程翻寻味

经典系列首关经典一哩赛名花有主，「小鸟天堂」以惊人后劲夺冠。直路上马匹一度受阻，最后仍能取胜，表现令人喜出望外。 后段场次，另有「一生好彩」及「绿野飞驰」两匹四岁马胜出，今届经典系列赛至今仍充满变数。

第一场四班千二米的战马水准较参差。挂头牌「宝成智好」只是五十四分马，令今场实质只为「四班半」赛事。「棒棒糖」今季于同程赢马，当时亦是排一档，今场形势相若，有望重温好梦。此驹210场次初跑谷草，全程守好位而力压亚军「细水长流」。后驹及后两度上名，转战田草更补中，伸算赛绩水准不俗。「棒棒糖」近来频转程，表现失色可理解，是次回师胜程属争胜要角。「好精神」今季数度跑近，上仗仅输颈位告负，处现评分具条件赢马。「骏马之宝」今季此程三度入Q，状态良好，遇偏弱组别势必拼个明白。自购马「传承效应」已大幅下调二十分有多，最近试大闸后劲不俗，随时爆出冷脚。

第二场四班千二米。「决一剑」上季两度于同程胜出，惟升班后表现仅属平稳，季初两度于泥地上阵望有突破却未如人意，其后回师谷草即露脚影，于211场次负顶磅冲入前四，证明居四班仍有些微班利，本身过往行圈较紧张，近来天气清凉有助稳定情绪，今场强配布文兼排档大幅转佳，结合班底有望再响胜鼓。「维港激流」上季尾赢得出色，但评分大增后难以承接，今季勤跑后分数下调，开始进入评分有利区域。「良驹好友」六岁却无老态，晨课步大力雄，近仗已于谷草赢马难忽视。「天下宠儿」一向难出头，但胜在性格忠心时常追近。

廖浩贤精选

第一场 7 棒棒糖 2 好精神

4 骏马之宝 10 传承效应

第二场 1 决一剑 2 维港激流

6 良驹好友 7 天下宠儿