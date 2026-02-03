希威森「新意马」「精彩福星」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：13:52 2026-02-03
发布时间：13:52 2026-02-03

刚周日希威森凭「逍遥人生」赢得季内第十八场头马，明晚谷战其七匹坐骑不乏实力分子，有机会再添进帐；希威森昨晨表示，将继续全力以赴，今战坐骑以「新意马」和「精彩福星」最具胜望。

新意马跑法主动

出争第三场二班一六五○米的廖厩「新意马」，今季在泥地一哩三度赢马，明晚转战谷草一哩，希威森认为仍具胜望：「『新意马』上季曾竞逐此程，当时其状态未足，仍只落后三个马位过终点，反映牠有机会胜任此场地及路程；今季牠三胜头马，评分已升至新高，但赛程选择减少，尝试在不同场地及路程出赛无可厚非。此马跑法主动，谷战应可占优，跑出水准可胜出季内第四场头马。」

精彩福星佳态迎战

列阵第六场三班一千米的希厩「精彩福星」，前仗在同程取得一席季军，希威森认为有可争之道：「『精彩福星』速度良好，只是过去两仗均排在中外档，以致未能好好发挥。复课后此驹操练正常，早前在沙田试大闸以良好走势跑获第三名，今仗牠将以佳态迎战，倘若有较佳际遇，足以走入前列归来。」

另外，刚周日因身体不适而未上阵的梁家俊，昨天已接受评估，确定适宜在明晚谷战出赛。

文杰

