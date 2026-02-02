〇七年策骑「爪皇凌雨」赢得国际一级赛杜拜司马经典赛的骑师杜鹏志，多年前已因伤患挂靴。近年岀任当地最大马主Hollywoodbets Syndicate的赛事经理，目前他需要管理组织名下分布在南非、美国和欧洲等地起过二百匹赛驹，而且近来更动作多多。

首先他去年以高价购入，与「八加十八」一同是上季南非最佳三岁马的「一杠级数」，早前在美国一级赛天马国际杯草地赛跑第二后，目前正部署远征杜拜，在3月31日岀战美丹马场举行的一级赛杜拜草地大赛，稍后便正式落实。

另外，他亦派遣六驹到岛国毛里裘斯服役，其中半数将交由在当地练马，骑师田泰安的表兄Jewin Avotar训练。

文杰

