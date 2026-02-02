Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场浮世绘｜杜鹏志昐在马坛大展拳脚

马圈快讯
更新时间：16:10 2026-02-02 HKT
发布时间：16:10 2026-02-02 HKT

〇七年策骑「爪皇凌雨」赢得国际一级赛杜拜司马经典赛的骑师杜鹏志，多年前已因伤患挂靴。近年岀任当地最大马主Hollywoodbets Syndicate的赛事经理，目前他需要管理组织名下分布在南非、美国和欧洲等地起过二百匹赛驹，而且近来更动作多多。

杜鹏志 (右) 近年岀任当地最大马主Hollywoodbets Syndicate的赛事经理，目前他需要管理组织名下分布在南非、美国和欧洲等地起过二百匹赛驹。
杜鹏志 (右) 近年岀任当地最大马主Hollywoodbets Syndicate的赛事经理，目前他需要管理组织名下分布在南非、美国和欧洲等地起过二百匹赛驹。

首先他去年以高价购入，与「八加十八」一同是上季南非最佳三岁马的「一杠级数」，早前在美国一级赛天马国际杯草地赛跑第二后，目前正部署远征杜拜，在3月31日岀战美丹马场举行的一级赛杜拜草地大赛，稍后便正式落实。

杜鹏志 (图) 去年以高价购入，与「八加十八」一同是上季南非最佳三岁马的「一杠级数」，早前在美国一级赛天马国际杯草地赛跑第二后，目前正部署远征杜拜，在3月31日岀战美丹马场举行的一级赛杜拜草地大赛，稍后便正式落实。
杜鹏志 (图) 去年以高价购入，与「八加十八」一同是上季南非最佳三岁马的「一杠级数」，早前在美国一级赛天马国际杯草地赛跑第二后，目前正部署远征杜拜，在3月31日岀战美丹马场举行的一级赛杜拜草地大赛，稍后便正式落实。

另外，他亦派遣六驹到岛国毛里裘斯服役，其中半数将交由在当地练马，骑师田泰安的表兄Jewin Avotar训练。

文杰
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
4小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
19小时前
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
影视圈
2026-01-31 21:00 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
20小时前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
6小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
11小时前
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线｜Juicy叮
时事热话
6小时前
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
投资理财
11小时前
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
8小时前