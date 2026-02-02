Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场浮世绘｜戴图理巴西挂靴战起孖兼赢大赛

马圈快讯
更新时间：15:33 2026-02-02 HKT
发布时间：15:33 2026-02-02 HKT

戴图理昨(1/2)日在位于巴西里约热内卢的卡夫雅马场，作从骑以来最后一次上阵，其演出没有令到场支持马迷失望。他全日四匹坐骑列阵，先在第四场沙地千三米，策骑Speak Alpha轻松赢马，接着他在第七场于途程为千六米的一级赛Grande Premio Estado Do Rio de Janeiro大赛，伙拍大冷马Bet You Can胜出，成为其从骑以来最后一场头马，赛后他当然亦作最后一次跳马庆祝仪式。

戴图理 (图) 赛前在社交媒体发出致马迷的公开信，表示四十年来的策骑生涯，自己十分享受，并感谢家人、马主、练马师和马迷的支持，感谢他们「令一个男孩活在梦中」。
戴图理 (图) 赛前在社交媒体发出致马迷的公开信，表示四十年来的策骑生涯，自己十分享受，并感谢家人、马主、练马师和马迷的支持，感谢他们「令一个男孩活在梦中」。

此外，戴图理赛前在社交媒体发出致马迷的公开信，表示四十年来的策骑生涯，自己十分享受，并感谢家人、马主、练马师和马迷的支持，感谢他们「令一个男孩活在梦中」。

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
17小时前
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
3小时前
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
19小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
影视圈
2026-01-31 21:00 HKT
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
7小时前
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
02:02
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
19小时前
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
投资理财
10小时前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
10小时前
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线｜Juicy叮
时事热话
4小时前