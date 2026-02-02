马场浮世绘｜戴图理巴西挂靴战起孖兼赢大赛

戴图理昨(1/2)日在位于巴西里约热内卢的卡夫雅马场，作从骑以来最后一次上阵，其演出没有令到场支持马迷失望。他全日四匹坐骑列阵，先在第四场沙地千三米，策骑Speak Alpha轻松赢马，接着他在第七场于途程为千六米的一级赛Grande Premio Estado Do Rio de Janeiro大赛，伙拍大冷马Bet You Can胜出，成为其从骑以来最后一场头马，赛后他当然亦作最后一次跳马庆祝仪式。

戴图理 (图) 赛前在社交媒体发出致马迷的公开信，表示四十年来的策骑生涯，自己十分享受，并感谢家人、马主、练马师和马迷的支持，感谢他们「令一个男孩活在梦中」。

