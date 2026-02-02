周俊乐为外父女友两驹争胜
更新时间：14:11 2026-02-02 HKT
发布时间：14:11 2026-02-02 HKT
发布时间：14:11 2026-02-02 HKT
本周三谷草赛事，焦点之一相信落在本地骑师周俊乐能否为第五场四班一哩的「翠儿威威」和第七场三班千二米「沙井之友」建功，事关「翠儿威威」马主是周俊乐的未来外父陈桥森；而陈桥森和女儿陈翠盈两父女也是「沙井之友」所属的沙井之友团体成员。
早前（1月7日）快活谷赛事，周俊乐为「翠儿威威」开斋兼捧走香港会挑战杯后，赛后与陈桥森齐齐吻贺陈翠盈，令女友十分开心，成为当晚的马经头条新闻及马圈一时佳话。相信周俊乐今期都希望能再为未来外父和心爱的女朋友建功，拼尽为「沙井之友」及「翠儿威威」争取佳绩。
按图睇有关相片：
陈嘉甜
最Hit
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
8小时前
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
2026-01-31 21:00 HKT
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
2026-02-01 13:00 HKT