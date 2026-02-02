周俊乐为外父女友两驹争胜

本周三谷草赛事，焦点之一相信落在本地骑师周俊乐能否为第五场四班一哩的「翠儿威威」和第七场三班千二米「沙井之友」建功，事关「翠儿威威」马主是周俊乐的未来外父陈桥森；而陈桥森和女儿陈翠盈两父女也是「沙井之友」所属的沙井之友团体成员。

早前（1月7日）快活谷赛事，周俊乐为「翠儿威威」开斋兼捧走香港会挑战杯后，赛后与陈桥森齐齐吻贺陈翠盈，令女友十分开心，成为当晚的马经头条新闻及马圈一时佳话。相信周俊乐今期都希望能再为未来外父和心爱的女朋友建功，拼尽为「沙井之友」及「翠儿威威」争取佳绩。

按图睇有关相片：

陈嘉甜