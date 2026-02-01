马场密探048｜「小鸟天堂」后上夺标

今日沙田赛事重头戏，四岁马系列的香港经典一哩赛，向来利上季来港，同时又是全场最高分马之一。今届也不例外，丁厩的「小鸟天堂」上季已展示质素，今场即使初跑千六米，但鞍上人何泽尧利用其排档优势，早段寻找遮挡，至直路末段才移岀望空，结果一攻而破，轻易抛离「晒冷」胜出。练马师丁冠豪曾在二○○○年以骑师身份策骑「实业家」赢得此赛，如今再以练马师身份赢马捧杯而回。

赛后「小鸟天堂」练马师丁冠豪说：「『小鸟天堂』今场在最后三百米的形势，令我十分紧张，牠被困塞死，好彩最后能望空，最后二百米有位即交出强劲的后劲。『小鸟天堂』上场赢得轻松，已经令我很惊讶，今场马儿也是赢来有余未尽，姿态赢得非常轻松，同样令我很惊喜，相信马儿仍然有上升空间，希望马儿下场在三月一日千八米香港经典杯及香港打吡大赛同样交出好成绩。」

赛后骑师何泽尧说：「潘顿唔骑『小鸟天堂』，我很多谢练马师丁冠豪和马主高生给予我机会。近期我为『小鸟天堂』操练，从马匹的走姿，我已经肯定牠是一匹非常优秀的马，今次初跑千六米，如果让马儿轻松跑，便一定胜任。入直路一度塞死，但一望空我催策，马儿如按掣般交出凌厉的后劲，我有信心牠在下一场千八米香港经典杯及二千米香港打吡大赛也跑得好。我之前堕马受伤，需要慢慢建立事业，我多谢所有帮过我的人，包括马会，今次伤后赢大赛，我是很感恩的。」

