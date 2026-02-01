马场密探048｜「火悟空」麦文坚起孖

姚厩的「火悟空」今季屡次搏失，但今午改配近期手风甚顺的爱尔兰骑师麦文坚，即使排十二档，仍不足以构成障碍，轻易弹离对手胜出，骑者今日亦起孖而回。

廿二岁爱尔兰骑师麦文坚今日凭「八仟好运」及「火悟空」起孖，手风大顺，第七场赛后练马师姚本辉说：「『火悟空』今场的头马，归功于骑师麦文坚今场发挥一流，大大提升此马今场的胜算。『火悟空』虽然年纪轻轻，但各方面都表现得很成熟，他非常具潜质，前景秀丽。我希望『火悟空』不要加太多分，下场我会部署牠再争赢马路程田草千六米，希望再交出好成绩。」