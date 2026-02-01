马场密探048｜「好评如潮」首战即爆冷

今日沙田第六场三班一千米，潘明辉策骑郑厩的「好评如潮」，首战即爆出三十二倍冷门。

赛后「好评如潮」练马师郑俊伟说：「今场『好评如潮』一出即胜，令我十分惊喜，赛前我对马主表示，马儿今场在港首战，输三个马位之内其实已经不错，估不到牠可以一出即胜，非常意外。『好评如潮』之前全部在从化试闸，今次在沙田出赛能够首役报捷，可见马儿的心理质素非常好，牠跑来成熟，情绪和走势都很稳定，只是喉咙有少许问题，并不是喘鸣，但一定要让牠跑得畅顺，今场走势畅顺，便交出理想的走势。」