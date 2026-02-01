Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「逍遥人生」档靓补中

马圈快讯
更新时间：15:13 2026-02-01 HKT
发布时间：15:13 2026-02-01 HKT

今日沙田第五场四班千二米，沈厩的「逍遥人生」今场抽得靓档，在希威森策骑下成功补中。

沈集成马房的「逍遥人生」，上场突如其来，在千二米以前领方式跑第二后，今午再跑同程，即使未能如上场前领，但末段仍凭后劲力压「贤者威枫」和「醒目高球」，赢得在港首场头马。

赛后练马师沈集成说：「『逍遥人生』是练马师团体马，我们引入此马时，对牠有一定期望，可惜马儿之前健康有挫折，脚部有伤患，令大家都感到沮丧。我请马主给予我耐性，我们花了许多时间和心血，养好『逍遥人生』的健康，马会陈伟谦医生都有提供宝贵意见，我们马房不时为马儿脚部包冰，做了许多功夫，马儿今季健康终于回复正轨，上场已见马儿的走势有改善，出闸比之前快，跑得第二名，今场走势比上场更有进步，成功补中。」

