马场密探048｜「跨境骏马」大热开胜门

今日沙田第四场四班千二米，今场缩程出击的蔡厩「跨境骏马」，在潘顿胯下大热打开在港胜门。

赛后「跨境骏马」马主吴海波说：「我十分多谢蔡约翰和潘顿，『跨境骏马』是中长途马，马儿仍然很年轻，只有三岁，因此今场蔡约翰安排牠缩程去跑，今场末段赢得非常惊险，我有十秒不敢呼吸，真是睇得我非常紧张，潘顿发挥出色。每一位马主的梦想是希望有马参与，甚至赢打吡，『跨境骏马』有二千米力，牠下年四岁，希望可以持续进步，可以染指打吡。」