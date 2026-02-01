马场密探048｜「手机表霸」大热取胜

今日第三场一班千四米，吕厩的「手机表霸」在布文胯下大热顺利取胜。

赛后练马师吕健威说：「『手机表霸』是一匹忠心的马，可惜实力去不到一级赛，始终参与一级赛的战马实力很强横。布文十分熟悉『手机表霸』，骑者知道如果一遇到慢步速，此马若然受困拖一拖，便未必能交出应有水准，因此布文今场走位出色，沿途宁愿走二叠，让马儿舒畅地展步，发挥马儿最佳水准，下场将出战二月二十二日一级赛千四米女皇银禧纪念杯。」这意味着「手机表霸」下场将会硬撼香港马王「嘉应高升」。