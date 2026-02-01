Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马场密探048｜「盛势威枫」一放到底

马圈快讯
更新时间：13:48 2026-02-01 HKT
发布时间：13:48 2026-02-01 HKT

今日沙田第二场五班千二米，潘明辉策骑贺厩的「盛势威枫」一放到底胜出。

赛后练马师贺贤说：「『盛势威枫』今场排九档，潘明辉令马儿早段放松去跑，马儿加了眼罩后，更为集中，即使阵上遇到挤阻，马儿也有信心地揾位。『盛势威枫』用了比较长时间取得在港首场头马，希望马儿跑开窍后，战斗力有所提升，可以再交出头马。

同场苏伟贤旗下的「果然侥幸」负于「盛势威枫」跑得第二名，值得一提是「果然侥幸」早前以8888元易手，昨日易手后初次上阵，在纪仁安胯下跑第二，收取$183,750元奖金，一铺返本。

