马场密探048｜「八仟好运」头场爆大冷

今日沙田头场四班一千米直路赛爆岀大冷门，骑师麦文坚策骑蔡约翰马房的初岀马「八仟好运」，爆出三十五倍大冷赢马，另一匹七十一倍大冷「文采风流」跑第二，构成大冷连赢位，反而希厩初岀马「致力之城」被捧成一点五倍大热，演出令人失望。

今日头场四班田草一千米，希厩的「致力之城」赛前四次试闸全胜，配潘顿被热捧至一点五倍全热门，可惜马儿只跑第九名，结果由麦文坚骑蔡厩的「八仟好运」爆出三十五倍大冷门一出即胜。麦文坚之前受访，曾经表示非常感谢蔡约翰一直很给予他机会，而麦文坚今季来港容串的开斋马正是蔡厩的「细水长流」，今日这对骑练又以「八仟好运」赢马，二人合作愉快。