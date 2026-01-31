希威森「千杯不醉」「逍遥人生」

明午沙田日马，骑师希威森胯下八匹坐骑实力不弱，多驹近绩良好，有望在赛事发挥实力，希威森亦表示，对今战坐骑感到满意，希望牠们临场演出一如预期，便有望为其带来头马，其中「千杯不醉」和「逍遥人生」各自出战合适路程，理应具机会争胜。

千杯不醉争取首捷

「千杯不醉」刚战同程跑第三。

廖厩「千杯不醉」三仗前首次上名，在田草千四米跑第三，刚战同程又跑第三，希威森冀望马儿今仗演出进步，他说:「上场『千杯不醉』起步并非顺利，因而早段迅即失位，令我未能执行赛前指示，改为早段寻找遮挡竞跑，幸好马儿末后仍奋勇上前，过终点时取得季军，表现依然不差，复课后此驹操练正常，状态持续冒升，今次『千杯不醉』再跑千四米，排在三档起步，按理在可以的情况之下，利用这个优势，坐骑在起步后将采用主动跑法，希望马儿演出进步，争取在港首场头马。」

逍遥人生再攻同程

「逍遥人生」上场在田草千二米放入一席第二。

沈厩「逍遥人生」上场突如其来，在田草千二米放入一席第二，明日人马再攻同程，希威森说:「『逍遥人生』上场排在大外档，为避免全程走外叠蚀位，我们便决定起步后将坐骑摆在前列位置竞跑，结果效果较预期理想，过终点时只落后头马四分三马位得第二。最近我策骑牠试泥闸，其走势越来越畅顺，反映其状态和成熟程度均有进展，今次此驹再上征途，排在相当理想的一档，留放取位上有更多选择，但最终战略如何，还有待我和练马师沈集成研究后决定。」

最后，希威森表示「运筹帷幄」前仗在直路赛后上跑第三，上场再出亦跑第五，演出尚算不差，如今继续跑直路赛，排十四档较过去两场更佳，届时有望有更佳发挥，即使面对多匹质新份子，亦有望拼入前列最接近位置归来。

文杰