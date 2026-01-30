富志昌「遇」言可扬威

南非全年三大锦标赛之一的大都会锦标，将于香港时间明晚十时零五分在凯尼沃斯马场举行，前年在此赛大热倒灶的「再度遇见」，今届转投史奈斯马房后卷土重来，该驹骑师富志昌对其充满信心。不过，近况大勇的「真王子」亦来势汹汹，该驹练马师金米亚表示，希望牠可成为另一名留青史的赛驹。

现年五十七岁的老将富志昌，向来语不惊人誓不休，日前他出席公开场合时表示，如以一至十分计算，他对「再度遇见」今仗赢马信心高达九分，并解释说：「史奈斯将刚转投的『再度遇见』给我过档考验后，我即向他表示，此马质素跟『八加十八』不相伯仲；上仗在国王碟跑第三后，我在近两个星期（周日除外），每天都亲自策骑牠，感觉其状态愈来愈勇，对其信心也愈来愈强。如果此驹抽得一至五档，我会提议你将全部薪金投注在牠身上；虽然现在排十档，但我依然认为牠争胜机会甚大。」

另外，「真王子」的练马师金米亚表示，希望此马可成为09年Pocket Power之后，另一匹包办德班七月让赛、国王碟和大都会锦标的赛驹，他说：「这当然绝非易事，但『真王子』已一再证明实力，例如去年大家质疑其长力时，便赢出德班七月让赛；上仗牠在国王碟在受跻碰下继续上前，终点前更力压对手赢马。赛后牠的状态回复得很好，周一进行赛前快跳时亦走势出色，希望牠可再次跑出水准，赢出今场大赛。」

至于上届此赛盟主「八加十八」，上仗久休复出在国王碟三甲不入，练马师史奈斯说：「经过上场热身，以及在凯尼沃斯马场草地跑道快跳后，『八加十八』的状态跟最弗时相比已十分接近，今仗增程跑二千米亦较上仗的千六米合适，只要阵上进步四个马位或以上，已具争胜机会」。

文杰