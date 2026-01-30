Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富志昌「遇」言可扬威

马圈快讯
更新时间：18:59 2026-01-30 HKT
发布时间：18:59 2026-01-30 HKT

南非全年三大锦标赛之一的大都会锦标，将于香港时间明晚十时零五分在凯尼沃斯马场举行，前年在此赛大热倒灶的「再度遇见」，今届转投史奈斯马房后卷土重来，该驹骑师富志昌对其充满信心。不过，近况大勇的「真王子」亦来势汹汹，该驹练马师金米亚表示，希望牠可成为另一名留青史的赛驹。

现年五十七岁的老将富志昌，向来语不惊人誓不休，日前他出席公开场合时表示，如以一至十分计算，他对「再度遇见」今仗赢马信心高达九分，并解释说：「史奈斯将刚转投的『再度遇见』给我过档考验后，我即向他表示，此马质素跟『八加十八』不相伯仲；上仗在国王碟跑第三后，我在近两个星期（周日除外），每天都亲自策骑牠，感觉其状态愈来愈勇，对其信心也愈来愈强。如果此驹抽得一至五档，我会提议你将全部薪金投注在牠身上；虽然现在排十档，但我依然认为牠争胜机会甚大。」

另外，「真王子」的练马师金米亚表示，希望此马可成为09年Pocket Power之后，另一匹包办德班七月让赛、国王碟和大都会锦标的赛驹，他说：「这当然绝非易事，但『真王子』已一再证明实力，例如去年大家质疑其长力时，便赢出德班七月让赛；上仗牠在国王碟在受跻碰下继续上前，终点前更力压对手赢马。赛后牠的状态回复得很好，周一进行赛前快跳时亦走势出色，希望牠可再次跑出水准，赢出今场大赛。」

至于上届此赛盟主「八加十八」，上仗久休复出在国王碟三甲不入，练马师史奈斯说：「经过上场热身，以及在凯尼沃斯马场草地跑道快跳后，『八加十八』的状态跟最弗时相比已十分接近，今仗增程跑二千米亦较上仗的千六米合适，只要阵上进步四个马位或以上，已具争胜机会」。

文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:34
巴士安全带︱强制佩戴要求先删除 陈美宝：法律条文有不足 完善后再提交立法会
社会
3小时前
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
01:58
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
股市
2小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
4小时前
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
10小时前
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
9小时前
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
02:47
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
社会
8小时前