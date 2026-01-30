Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希斯今早吼实四匹周日战马

马圈快讯
近期希斯马房频频报捷，刚周三晚谷草赛事，希斯以「友爱心得」及「中国心」起孖，而这两驹都是以灵犀牧场彩衣战驹，对练者来说别具意义。

今早沙田晨操，希斯继续紧守岗位，在烽火台二楼细心检视各驹，包括周日四匹有程马，霍宏声今早操「金狮大侠」、艾道拿操「带赢来」；班德礼操「好友心得」及助手操「线路乐乐」，练兵大阵仗，希斯全程都有吼实，可见希斯希望乘势追击，周日继续赢马。

陈嘉甜

