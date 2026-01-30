甘敏斯今早沙田露面
发布时间：13:45 2026-01-30 HKT
下季将在港扬名立万的甘敏斯，今早在沙田晨操露面，视察环境。
甘敏斯是澳洲最著名的练马师，已故的甘明斯（Bart Cummings）的孙儿，来自澳洲一大名气「甘明斯」家族。甘敏斯曾作为高多芬澳洲（Godolphin Australia）的首席练马师，在外地享有名气，今次他决心来港发展从练事业，希望在香港这个精英云集的地方，闯一番成就。
陈嘉甜
