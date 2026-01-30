Karen喜与Jisoo合照
更新时间：13:26 2026-01-30 HKT
发布时间：13:26 2026-01-30 HKT
发布时间：13:26 2026-01-30 HKT
韩国人气女团BLACKPINK世界巡回演唱会「DEADLINE」一连三日于启德体育园主场馆圆满结束，练马师罗富全的新抱Karen不但前去启德捧场，还到了后台，与BLACKPINK成员之一Jisoo合照兼自拍，期间更获得对方即场在专辑上亲笔签名，非常难得，可谓羡煞旁人。
（相片来源：Karen ig）
陈嘉甜
最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
2026-01-29 12:08 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
2026-01-29 12:00 HKT
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
2026-01-29 10:37 HKT