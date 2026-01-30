Karen喜与Jisoo合照

韩国人气女团BLACKPINK世界巡回演唱会「DEADLINE」一连三日于启德体育园主场馆圆满结束，练马师罗富全的新抱Karen不但前去启德捧场，还到了后台，与BLACKPINK成员之一Jisoo合照兼自拍，期间更获得对方即场在专辑上亲笔签名，非常难得，可谓羡煞旁人。

（相片来源：Karen ig）

陈嘉甜