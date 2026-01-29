廖康铭马房强阵出击香港经典一哩赛

四岁马经典赛事系列首关香港经典一哩赛（1600米）将于本周日（2月1日）在沙田举行。目前领先练马师榜的廖康铭将以强阵出击，盼能把握出马较多的优势，攻下此项总奖金高达一千三百万港元的大赛。



在今届香港经典一哩赛的十四匹参赛马之中，廖康铭马房占了四匹之多。这位来自澳洲的练马师目前以一场头马之先暂居练马师榜首位。



廖康铭在港从练至今接近三年，其间持续物色年轻佳驷以壮大马房实力，而他表示搜罗潜力新星是他的大方向之一，而此策略到了今季终见成果，使廖康铭马房的成绩突飞猛进。



廖康铭今季已累积三十三场头马。他说：「我认为练马师要为赛季定下全盘计划，而对买入的马匹也须如此。四岁马经典赛事系列深受香港马主欢迎，所以购入马匹时需要考虑到这一点。」



「我们很幸运有多匹从一开始便由我们训练的佳驷能够进军此赛。」

廖康铭训练的「祝愿」于去年扬威香港经典一哩赛。



廖康铭今仗派出的四匹参赛马分别是将由布文策骑的「白鹭金刚」、「翠红」（艾兆礼）、「晒冷」（巴度）及「智胜神驹」（希威森）。同属廖康铭马房的「祝愿」上季以马颈位之先胜出香港经典一哩赛，为他带来在港从练后的首场重要胜仗。



「祝愿」翌仗进军总奖金高达一千三百万港元的次关赛事香港经典杯（1800米），跑入亚席；之后挑战总奖金高达二千六百万港元的重头戏宝马香港打吡大赛（2000米），仅以短距离之微不敌「百贺飞驹」，再度屈居亚军。

在今届赛事中，预料会成为热门的「白鹭金刚」将自第十一档起步。这匹「不惜代价」子嗣近四仗均凭末段的凌厉冲刺获胜，是今仗近绩最佳的参赛马。

「白鹭金刚」 是周日香港经典一哩赛阵中近绩最出色的一驹。

廖康铭马房的各匹参赛马或能左右赛事的步速。「白鹭金刚」惯常以后上跑法争胜，而自第七档起步的「翠红」至今的三场头马均凭居前跑法取得。「晒冷」（第三档）则曾于沿途居中间位置竞跑后胜出，取得迄今在港唯一的一场头马；巴西进口马「智胜神驹」（第八档）来港前出争圣保罗赛马会大赛（2000米一级赛）时一放到底，以逾五个马位之遥轻松击败阵中的顶级佳驷夺魁，取得最近一场头马。

在此形势下，廖康铭尽管有不同的步速策略可供选择，但他透露未有为周日一战定下大计。



廖康铭说：「你必须给予每匹马最佳的（争胜）机会。快一点或慢一点的赛事步速会适合不同的马匹发挥。假如牠们要后上争胜的话，跑道状况同样重要。不过，最重要的还是要发挥马儿本身的长处。」



「我们有两匹前置型赛驹，也有两匹后劲凌厉的佳驷。希望阵上形势能协助其中一驹夺魁吧。」

「智胜神驹」来港前在巴西的最后一仗以压倒性姿态扬威一级赛圣保罗赛马会大赛。



廖康铭厩下四驹今仗将与「睿盛人生」、「小鸟天堂」、「美丽星晨」、「表之宇宙」、「威利金箭」、「天星」、「喜尊龙」、「线路满贯」、「星幻」及「风将」同场较量，势必带来近年来其中一届最引人注目的香港经典一哩赛。



本周日（2月1日）沙田合共编排十一场赛事，头场第四班清水湾让赛（1000米）将于下午十二时三十分开跑。总奖金高达一千三百万港元的香港经典一哩赛（1600米）编于第八场上演，将于下午四时零五分开跑。