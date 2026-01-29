史奈斯派遣三强围攻 「真王子」力争再夺大都会锦标

大都会锦标（2000米）将于本周六（1月31日）在南非凯尼沃斯马场上演。练马师史奈斯将在此项一级赛中大举出击，当中三匹精英均具备夺冠实力，但他始终把力争卫冕的「八加十八」视为最大争标希望。



在今届大都会锦标的十一匹参赛马之中，史奈斯马房占了六匹之多，其中「八加十八」、「再度遇见」及「航海旅行」均被视为最有可能替这位上季南非冠军练马师达成此赛四连霸的目标。



史奈斯说︰「我们付出了不少努力才走到这一步，希望我们布下强阵最终能成功夺魁。『八加十八』日有进境，看来正处勇态。虽然牠在热身赛的表现未算最佳，但从目前进度来看，今仗牠肯定能跻身争胜行列。」



「八加十八」去年成绩大丰收，除了摘下三项一级赛桂冠外，也在一级赛德班七月让赛（2200米）中跑获接近的亚军。休战数个月后，「八加十八」于1月10日在凯尼沃斯复出角逐一级赛国王碟（1600米），以第八名过终点，负于头马「真王子」四又四分一个马位。



史奈斯表示︰「『八加十八』需要上仗来提升状态。我会说当时牠只有大约八成状态，不过本周六牠将达百分百状态。上次出赛之后，牠的状态逐渐提升，进度良好，我期待牠会交出好表现。」。



史奈斯坦言上季南非马王「八加十八」的备战进度其实可以更好，与此同时，他认为「再度遇见」及「航海旅行」的状态均已无可挑剔。

「再度遇见」整装以待

「再度遇见」及「航海旅行」上仗分别在「真王子」之后跑获季军及第四名，目前均已整装以待，令此赛更加精彩可期。



「再度遇见」去年在此赛获得第四名，负于「八加十八」稍逾一个马位；「航海旅行」则是自去年在一级赛好望角打吡（2000米）负于头马「八加十八」一个半马位后，首度回师此场此程赛事。



史奈斯说︰「牠们有能力一争，关键在于『八加十八』是否处于最佳状态。若然『八加十八』能发挥最佳水准，应可击败『再度遇见』及『航海旅行』，不过牠的备战进度或未尽最理想。」



「『再度遇见』及『航海旅行』的准备工夫则无懈可击。牠们的备战过程十分顺利，因此没有借口。」



除了上述三驹外，史奈斯也会派出「法律顾问」、「本地王者」及「欧卡角洲」角逐今届大都会锦标，但他承认此三驹的水平均不及三匹争胜主力。



「我认为我厩的其余三匹代表要争胜也不容易。『八加十八』、『再度遇见』及『航海旅行』在分龄让磅赛中均甚具胜望，角逐任何一届大都会锦标都不会落于下风，而我竟可派出三匹这样的佳驷出争同一届赛事，实在非常难得。」



史奈斯的大军今仗面对最强的对手显然是「真王子」。史奈斯热切期待旗下精英与该匹由金米亚训练的五岁佳驷一较高下，他说︰「在此途程上肯定有一场龙争虎斗。」。



大都会锦标编为海外赛事第一组第六场，将于香港时间1月31日（星期六）晚上十时零五分开跑。