「威利金箭」加佩眼罩周日进军香港经典一哩赛

总奖金高达一千三百万港元的香港经典一哩赛（1600米）将于周日（2月1日）举行，为今季四岁马经典赛事系列揭开战幔。大卫希斯将安排「威利金箭」佩戴眼罩上阵，相信有助这匹优质灰马的表现更上层楼。

「威利金箭」来港前曾在澳洲的一级赛中取得第五名，在港上阵三次均跑入前四名。此驹今仗在沙田增程角逐香港经典一哩赛，将加佩眼罩上阵，而牠曾于2025年在澳洲悉尼兰域马场佩戴此配备攻下爱斯基摩王子锦标（1200米三级赛）。

「威利金箭」出自父系「千秋巨子」，与「百贺飞驹」及「直线力山」同属罗琪茵名下，当中「百贺飞驹」于2025年扬威总奖金高达二千六百万港元的宝马香港打吡大赛（2000米），「直线力山」则曾两胜二级赛。

大卫希斯说：「我认为马儿一直需要加佩眼罩上阵。我相信牠已准备就绪在这项竞争非常、非常激烈的赛事中交出好表现，现时可能是牠今季状态最佳的时候。马儿在澳洲往绩优异。这是牠首次在港佩戴眼罩作赛。我们一直不让马儿佩戴眼罩，但留待今仗才派上用场。牠曾在澳洲佩戴眼罩出赛。」

「威利金箭」现时评分83分，出道至今其中一场代表作是于2024年在墨尔本的考菲尔德马场角逐考菲尔德坚尼（1600米一级赛），在头马「私生活」之后取得第五名。牠也曾于去年3月在纽西兰的爱沙妮马场角逐奖金丰厚的奇伟锦标（1500米），在该项以买位出战的赛事中以中游位置过终点。

「威利金箭」加盟大卫希斯马房后，首两仗均佩戴羊毛面箍上阵，分别跑获亚军及季军。在周日的香港经典一哩赛中，大卫希斯除了「威利金箭」外，也安排「天星」报名角逐。「威利金箭」将由艾道拿主辔，而「天星」则由霍宏声执缰。

「天星」在港出道至今已取得三捷，最出色的一仗当数上仗以三个马位之先大胜而回。这匹「峻岭鹰扬」的儿子在香港合共上阵十三次，作战经验丰富，但将与「威利金箭」同样首次在沙田角逐1600米途程。

大卫希斯说：「那场胜利让马儿取得此赛入场券。从血统看来，牠适合跑一哩，而牠正佳态洋溢。我们期待牠的表现。马儿之前的进度不算理想，可能是途程嫌短，这令我想到牠可能适合跑千四米至一哩途程。牠实在是匹了不起的年轻赛驹，今仗很可能会主宰赛事步速。」

大卫希斯曾经凭「好跑得」（1999年）及「魅力之城」（2001年）两度扬威香港经典一哩赛（前称香港打吡预赛）。他麾下的全球最佳短途赛驹「嘉应高升」刚于上周日（1月25日）成功蝉联总奖金高达一千三百万港元的一级赛百周年纪念短途杯（1200米），更追平了由「精英大师」尘封已久的十七连胜香港纪录，创出非凡成就。

大卫希斯说：「『嘉应高升』赛后恢复得非常好，把饲料吃得一干二净，现正全力备战女皇银禧纪念杯（1400米一级赛）。我们会让牠稳步提升状态，赛前安排牠参加一次试闸，而牠不会前往从化马场。我会将马儿留在我的香港马房。」

女皇银禧纪念杯是香港速度系列三关赛事中的次关赛事，将于2月22日举行，总奖金高达一千三百万港元；而该系列的尾关主席短途奖（1200米一级赛）将于富卫保险冠军赛马日（4月26日）上演，总奖金更高达二千四百万港元。

周日香港经典一哩赛的报名马匹还有「睿盛人生」、「小鸟天堂」、「白鹭金刚」、「美丽星晨」、「翠红」、「晒冷」、「表之宇宙」、「智胜神驹」、「喜尊龙」、「线路满贯」、「星幻」及「风将」。

此赛的后备马匹分别为「幸运派彩」、「丞匡掠影」、「友莹光」、「天然数字」、「开心三宝」、「加州热浪」、「好实力」及「黄金骑士」。