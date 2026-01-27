艾兆礼「福星小子」「泰泰精神」

艾兆礼上周三夜赛连中三元，可是接著刚周日表现却未能承接，仅有一匹坐骑「友莹仁」跑第二，明晚跑马地夜赛，艾兆礼将有六匹坐骑列阵，他表示自己今战坐骑实力较刚周日优胜，希望牠们在其胯下悉数取得佳绩，而新胜而临的「福星小子」和近期演出复苏的「泰泰精神」，应具争胜机会。

福星小子争三连捷

「福星小子」最近在谷草千二米连捷。

蔡厩「福星小子」最近在谷草千二米连捷，明晚亦继续再攻同程，艾兆礼说:「今季『福星小子』踏入四岁后成熟进步，阵上演出亦越来越好，前仗在谷草短途险胜，上场加磅后再跑，排位并没有前仗理想，可是取胜姿态却更轻易，演出令我十分满意，今次此驹再跑同程，即使负磅进一步增加至一三零磅，但是马儿目前状态及战斗力正处高峰，加上又再次抽得内档，有利其起步后取位及早段留放，故此我希望『福星小子』再次发挥本身水准，争取三连捷。」

泰泰精神再跑同程

「泰泰精神」今次负轻磅，理应可走入前列一席归来。

「泰泰精神」早前增程跑中距离失败后，上场回师曾胜的谷草短途赛，即仅以四分三马位落后头马跑第四，相隔三周之后，此驹今次再跑同程，艾兆礼说:「其实『泰泰精神』早前在千四米和谷草中距离上名，演出并非太差，但上场牠在谷草千二米后上走势甚佳，如今再报跑同程亦十分合理，虽然今场水准颇高，多匹对手曾在此程赛绩交出表现，但『泰泰精神』同样合跑此程，加上今次负轻磅出，理应可以杀入战团，走入前列一席归来。」

最后，艾兆礼表示「驷跑得」老马却仍维持战斗力，刚战又再后上跑第三，今次此驹再战谷草一六五零米，继续负轻磅及排内档，加上对手实力相若，当然又有机会走入前列，倘若届时早段步速够快，将进一步提升这匹后上马机会。

文杰