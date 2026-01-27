独家猛料│许章荣表示「枕头之星」生猛咗

近期「眼光」系频频建功，「眼光」系掌舵人马主谭荣根和「枕头」、「睡」系马主许章荣是好朋友，谭荣根都有邀请对方一起拉头马，分享喜悦。许章荣是香港资深马主之一，多年来持续引入不少马来港，养过不少「睡」系、「枕头」系等马，如「枕头大王」、「枕住赢」、「睡得好」等多驹。

许章荣幽默地笑言，近年自己养马运麻麻，希望沾一沾好友的旺气，希望可和家人快些拉头马。

许章荣 (图) 幽默地笑言，近年自己养马运麻麻，希望沾一沾好友的旺气，希望可和家人快些拉头马。

许章荣儿子许思伟名下的「枕头之星」将周三晚谷草第四场上阵，上场跑第四走势渐近，今场或有进步表现。本报记者访问许章荣，他说：「廖康铭对我们很满意『枕头之星』的状态，马儿比之前更生猛，希望承练者贵言，今场有更接近的表现。」

许章荣儿子许思伟名下的「枕头之星」(图)，将周三晚谷草第四场上阵，上场跑第四走势渐近，今场或有进步表现。

陈嘉甜