独家猛料│许章荣表示「枕头之星」生猛咗
更新时间：13:08 2026-01-27 HKT
发布时间：13:08 2026-01-27 HKT
发布时间：13:08 2026-01-27 HKT
近期「眼光」系频频建功，「眼光」系掌舵人马主谭荣根和「枕头」、「睡」系马主许章荣是好朋友，谭荣根都有邀请对方一起拉头马，分享喜悦。许章荣是香港资深马主之一，多年来持续引入不少马来港，养过不少「睡」系、「枕头」系等马，如「枕头大王」、「枕住赢」、「睡得好」等多驹。
许章荣幽默地笑言，近年自己养马运麻麻，希望沾一沾好友的旺气，希望可和家人快些拉头马。
许章荣儿子许思伟名下的「枕头之星」将周三晚谷草第四场上阵，上场跑第四走势渐近，今场或有进步表现。本报记者访问许章荣，他说：「廖康铭对我们很满意『枕头之星』的状态，马儿比之前更生猛，希望承练者贵言，今场有更接近的表现。」
陈嘉甜
最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
4小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹泻一年照大肠镜揭「元凶」是保温杯 6种饮品不宜盛载/只用清水冲洗大错特错
2026-01-26 12:57 HKT